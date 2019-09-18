Руководители трех СМИ попросили Чайку обжаловать приговор актеру Устинову

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева и глава редсовета "Новой газеты" Дмитрий Муратов попросили генпрокурора обжаловать приговор актеру Павлу Устинову, которого приговорили к 3,5 годам колонии за задержание в Москве 3 августа. Копия их заявления опубликована на сайте "Эха".

Они считают, что судья Тверского суда Алексей Криворучко нарушил нормы УПК, отказавшись изучить видеозапись задержания подсудимого, которую предоставила защита.

Задержание Устинова сняли на видео корреспонденты "Дождя" и "Новой газеты", говорится в заявлении. Их записи "объективно и беспристрастно свидетельствуют о том, что Павел Устинов не совершал инкриминируемого ему стороной обвинения преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ, а напротив сам стал объектом незаконного применения к нему физической силы и спецсредств сотрудниками Росгвардии, за которыми последовало его незаконное задержание", пишут руководители СМИ.

Они отметили, что защита Устинова просили суд приобщить их к материалам дела и изучить в ходе заседания, но судья это ходатайство отклонил. Заявители считают отказ необоснованным и повлиявшим на исход дела. Они попросили Чайку подать апелляцию в Мосгорсуд на решение Криворучко и потребовать вернуть дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

Криворучко признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии, который в результате получил вывих плеча, и назначил ему 3,5 года колонии.

Гособвинитель просил приговорить актера к шести годам заключения. Устинов вину не признает. По его словам, он не собирался участвовать в несогласованной акции 3 августа, а его задержали, когда он ждал друга, с которым договорился о встрече.