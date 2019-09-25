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Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Число россиян, опасающихся наплыва мигрантов, за год выросло почти вдвое

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, каждый четвертый россиянин (24%) считает наиболее тревожной проблемой кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.

По данным "Левада-центра", количество россиян, больше всего опасающихся наплыва мигрантов по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое - с 10% до 18% респондентов.

Опрос проведен 22 - 28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Левада-центр

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