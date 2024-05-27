Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Беглов намерен пойти на выборы губернатора Петербурга от "Единой России"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о намерении повторно баллотироваться на этот пост от "Единой России".

"Я с большой гордостью принимаю предложение баллотироваться на пост губернатора от "Единой России", - сказал Беглов на встрече с жителями города в понедельник.

Так он отреагировал на предложение, прозвучавшее со стороны председателя партии, заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Как председатель партии считаю правильным поддержать кандидатуру Александра Дмитриевича Беглова на выборах, которые состоятся в сентябре этого года, чтобы Александр Дмитриевич избирался руководителем нашего города от партии "Единая Россия", - сказал Медведев.

Он добавил, что даст соответствующее поручение и попросит местную партийную организацию поддержать кандидатуру Беглова на предстоящей партийной конференции.

Выборы губернатора Петербурга состоятся в Единый день голосования осенью 2024 года. Беглов занимает этот пост с 2019 года.

Александр Беглов Единая Россия Петербург Дмитрий Медведев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что НАТО уже находится в прямой конфронтации с РФ

Песков заявил, что НАТО уже находится в прямой конфронтации с РФ

Минсельхоз РФ пока не планирует пересмотр прогноза по экспорту и урожаю зерна

Лавров объяснил рекомендацию МИД перестать причислять талибов к террористам

Лавров объяснил рекомендацию МИД перестать причислять талибов к террористам

Кабмин одобрил проект закона о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение

Кабмин одобрил проект закона о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение

Военные РФ взяли под контроль Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР

За данные о наркотиках в книгах не будут наказывать при отсутствии сведений о способах разработки

Военный суд отказался отпустить из СИЗО экс-командующего 58-й армией Попова

Законопроект о штрафах за нарушение ПДД на самокатах одобрен комитетом Госдумы

Законопроект о штрафах за нарушение ПДД на самокатах одобрен комитетом Госдумы

СДЭК из-за сбоя приостановил прием и выдачу посылок в ПВЗ

СДЭК из-за сбоя приостановил прием и выдачу посылок в ПВЗ

Комитет ГД одобрил поправки о наказании за распространение книг с данными о наркотиках

Комитет ГД одобрил поправки о наказании за распространение книг с данными о наркотиках
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });