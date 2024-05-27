Беглов намерен пойти на выборы губернатора Петербурга от "Единой России"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о намерении повторно баллотироваться на этот пост от "Единой России".

"Я с большой гордостью принимаю предложение баллотироваться на пост губернатора от "Единой России", - сказал Беглов на встрече с жителями города в понедельник.

Так он отреагировал на предложение, прозвучавшее со стороны председателя партии, заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Как председатель партии считаю правильным поддержать кандидатуру Александра Дмитриевича Беглова на выборах, которые состоятся в сентябре этого года, чтобы Александр Дмитриевич избирался руководителем нашего города от партии "Единая Россия", - сказал Медведев.

Он добавил, что даст соответствующее поручение и попросит местную партийную организацию поддержать кандидатуру Беглова на предстоящей партийной конференции.

Выборы губернатора Петербурга состоятся в Единый день голосования осенью 2024 года. Беглов занимает этот пост с 2019 года.