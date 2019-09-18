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Приставы выставили на торги псалтырь и часы Никиты Белых

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - 14 октября пройдут электронные торги по продаже вещей бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Как сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов, на продажу выставлены псалтырь, наручные часы и автомобиль.

Начальная цена псалтыря 1779 года издания установлена в 2 тысячи рублей, для часов Blancpain Aqua Lung - в 552 тысячи рублей, для черного внедорожника Nissan Patrol 2011 года выпуска - 901 тысяча рублей.

В 2018 году Белых был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в 48,2 млн рублей по обвинению в получении взятки 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. Наказание он отбывает в Рязанской области.

Никита Белых Кировская область Рязанская область ФССП

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