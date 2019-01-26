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В России Дело Никиты Белых

Суд в Москве арестовал свидетеля по делу Никиты Белых

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест гендиректора "Нововятского лыжного комбината" (НЛК) Руслана Цуканова, задержанного по подозрению в особо крупном мошенничестве.

"Судом в отношении Цуканова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 марта", - сообщила "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь Юнона Царева.

Представитель суда уточнила, что вместе с предпринимателем также под стражу отправлены директор ООО "Топлевный резерв" Илья Огородников и арбитражный управляющий Сергей Мартынов.

Всем им инкриминируется два эпизода совершения преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суть обвинения в суде уточнить не смогли.

Комментарием следственных органов "Интерфакс" пока не располагает.

В свою очередь адвокат осужденного за коррупцию бывшего кировского губернатора Никиты Белых Андрей Грохотов подтвердил "Интерфаксу", что Цуканов являлся свидетелем обвинения по делу его подзащитного. Между тем, Огородников и Мартынов в деле не фигурировали.

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Пресненский суд 1 февраля прошлого года приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (часть 6 статьи 290 УК РФ). Вместе с тем суд оправдал его по эпизоду получения взятки в 200 тыс. евро от предпринимателя Альберта Ларицкого. Мосгорсуд 10 мая 2018 года незначительно изменил приговор, оставив без изменений назначенный экс-губернатору срок лишения свободы и штраф.

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Теги: Москва, Никита Белых, Руслан Цуканов

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