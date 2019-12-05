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Изнасиловавший женщину-врача рецидивист из Саратова получил 5,5 лет колонии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Саратове вынес приговор насильнику, напавшему на врача поликлиники, сообщается на сайте Следственного комитета РФ (СКР) в четверг.

По данным следствия, вечером 16 сентября 2019 года врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Женщина не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к незнакомому мужчине.

Тот вызвался проводить доктора, а по дороге, убедившись, что поблизости никого нет, схватил женщину за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего скрылся, говорится в сообщении.

Потерпевшая обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Злоумышленник был задержан на следующий день после нападения на врача и арестован по решению суда.

Выяснилось, что ранее 55-летний мужчина уже был судим. На предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал вину в преступлении, отметили в СКР.

Суд квалифицировал действия нападавшего по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и назначил ему наказание в виде 5,5 лет с отбыванием в колонии особого режима.

Саратов СКР

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