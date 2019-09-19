Четверо пограничников попали в больницу после задержания корейских браконьеров

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Все четверо российских пограничников, пострадавших при нападении северокорейских браконьеров, доставлены в больницу, двое прооперированы, сообщила "Интерфаксу" представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

"Все четверо доставлены в больницу, один из них со сквозным огнестрельным ранением. Двое прооперированы, состояние стабильное", - сказал представитель.

Накануне в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали северокорейские шхуны и граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел. В ФСБ сообщили, что экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Четверо военнослужащих получили ранения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В СКР отметили, что создана следственно-оперативная группа, назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные действия.

"В настоящее время осуществляется конвоирование рыболовных судов и граждан КНДР к месту осмотра и производству следственных действий", - говорится в сообщении.

Дело расследует Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

Статья 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы.