Умер один из северокорейских браконьеров, напавших на российских пограничников

Задержание северокорейских браконьеров в Японском море Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Один из северокорейский браконьеров, раненный при нападении на российских пограничников в Японском море, скончался.

"Оказав сопротивление сотрудникам пограничного управления, шестеро граждан Северной Кореи получили различной степени тяжести ранения. Один из них впоследствии скончался, к нашему сожалению", - соказал начальник дознания погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Краснов отметил, что напавшие на пограничников браконьеры использовали холодное оружие и подручные средства. "Об этом можно судить по степени тяжести причиненных ранений четырем сотрудникам пограничной службы: это, например, рубленые раны головы, сотрясение мозга, переломы конечностей.

По его словам, столь жесткое сопротивление корейцы оказали потому, что опасались сурового наказания на родине. "За такие правонарушения (браконьерство - ИФ) по нашему законодательству грозит конфискация судна. А, как известно, в Северной Корее это собственность государства, в связи с чем гражданам КНДР грозит ответственность по их внутренним законам за утрату данного имущества", - сказал Краснов.

Браконьеры из КНДР будут пока находиться на своих судах под охраной, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК). В сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс", говорится, что пострадавшим иностранцам была оказана медицинская помощь. Сейчас проводятся следственные действия, в том числе осмотр шхуны, с которой было совершено нападение.

По данным СК, вечером 17 сентября в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ пограничники заметили рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые вели браконьерский промысел. При проверке одного судна экипаж напал на пограничников, в результате чего четверо из них пострадали, в том числе один сотрудник погрануправления ФСБ получил огнестрельное ранение. Раненые были госпитализированы во Владивостоке, их состояние оценивается как стабильное.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).