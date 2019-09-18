Житель Улан-Удэ получил десять суток ареста за призывы к несогласованной акции

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Советский суд Улан-Удэ назначил десять суток ареста Петру Дондукову за повторное нарушение правил организации и проведения митинга без подачи уведомления. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Его задержали 17 сентября. Дондуков - бывший координатор штаба Алексея Навального и сторонник якутского шамана Александра Габышева (Саня-шаман), который идет пешком в Москву, сообщала "Новая газета".

По данным местных СМИ, Дондукову вменили то, что он 10 сентября через интернет призвал людей приходить на Советскую площадь, где к тому времени уже шла акция протеста против результатов выборов мэра. Он также просил собравшихся не расходиться.

Суд избрал Дондукову наказание "с учетом его личности", "характера совершенного административного правонарушения, обстоятельств дела", объяснили в пресс-службе суда.

16 сентября по той же статье дали десять суток ареста активисту движения "За священный Байкал" Баиру Цыбикову, который также участвовал в акции протеста 10 сентября, сообщала "Новая газета".

Протесты против результатов выборов мэра Улан-Удэ начались в городе вечером 9 сентября. Люди остались на площади на ночь, утром 10 сентября их разогнала полиция. Тогда же были задержаны блогер Дмитрий Баиров и депутат Народного хурала Баир Цыренов, им также вменили нарушения правил проведения акции. Баиров получил 15 суток ареста, Цыренову назначили штраф.

В предыдущий раз Дондукова арестовали, когда он встречал пришедшего в Улан-Удэ Саню-шамана. За неповиновение полицейским на акции 10 августа он получил штраф.

Выборы мэра города выиграл самовыдвиженец Игорь Шутенков, которого поддержала "Единая Россия". Кандидат от КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев занял второе место.