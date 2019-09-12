Глава Бурятии согласился встретиться со всеми кандидатами в мэры Улан-Удэ

По его словам, проигравший выборы сенатор Мархаев отказался прийти

Глава Бурятии Алексей Цыденов Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава Бурятии Алексей Цыденов 13 сентября встретится со всеми кандидатами в мэры Улан-Удэ, чтобы узнать о наказах их избирателей и все их учесть в дальнейшей работе. Он заявил об этом в фейсбуке, комментируя протесты против итогов выборов в столице республики. По его словам, проигравший выборы сенатор Вячеслав Мархаев сказал, что на встречу не придет.

"Вопрос - А что тогда шумим? Какого открытого диалога просите?" - спросил чиновник.

По его утверждению, в мэрию не поступило ни одной заявки на согласование митинга, тогда как на площади Советов с понедельника находятся протестующие.

Депутат Народного Хурала Баир Цыренов, который требовал встречи с Цыденовым и требовал отменить результаты выборов, предлагает по сути проигнорировать мнение 54 тысячи избирателей, проголосовавших за победителя выборов Игоря Шутенкова, отметил глава республики.

"Т.е. это не люди и их мнение не важно, а важно только мнение тех, кто громче кричит?! Так что ли??!", - написал он.

Блогер Дмитрий Баиров требовал отпустить Игоря Коношанова, водителя "Газели" якутского шамана Александра Габышева (Саня-шаман, идет из Якутии в Москву, его соратник на "Газели" был задержан в Улан-Удэ 6 сентября, протестующие требовали в том числе освободить Коношанова).

По словам Цыденова, при проверке документов водитель отказался о медосвидетельствования на алкоголь и не показал документы на машину, за неповиновение полиции он получил 13 дней ареста, а "Газель" теперь в розыске.

Глава Бурятии отметил, что в связи с ситуацией в городе происходит "массовый вброс лживой информации, которая тут же подхватывается и разносится" и в этом участвуют те, кто не имеет к региону никакого отношения и чьи "аккаунты в сетях появились всего пару месяцев назад". Он связал появление фейков и протесты с обидой за поражение на выборах и желанием отыграться напоследок.

Второй раз за последние три дня Цыденов призвал жителей региона не поддаваться на провокации.

На выборах мэра Улан-Удэ врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков получил 52,52% голосов. Кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев - 36,58% голосов. Вечером в понедельник на площади Советов собрались люди, недовольные итогами выборов. Во вторник их разогнали силовики. Были задержаны Цыренов, который затем был оштрафован на 15 тысяч рублей, и Баиров, который получил 15 суток ареста. 11 сентября на площади задержали 15 протестующих, которые находились в автобусе. По словам Цыренова, силовики бросили в салон дымовую шашку. Глава Бурятии назвал сообщения об использовании шашки и жестких методах силовиков "вбросом".