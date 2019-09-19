Человеческие кости нашли в красноярском Канске при прокладке водопровода

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку после того, как были найдены фрагменты человеческих костей во время строительных работ в городе Канске Красноярского края.

Рабочие нашли костные останки в районе дома №25 по улице Победы, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

Канский телеканал "Лимон ТВ" уточняет, что несколько черепов и костей обнаружил экскаваторщик во время раскопки траншеи для прокладки трубопровода к частным домам и затем отказался продолжать работу.

Со слов местных жителей, ранее в этом месте находилось кладбище. Они требуют, чтобы работы продолжались. Однако подрядчик пока не нашел экскаваторщика, который согласился бы копать траншею на месте старого кладбища.

Фрагменты костей направлены на медико-криминалистическую экспертизу, которая позволит установить их возраст.