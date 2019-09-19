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В Кремле отказались комментировать идею Титова о "черном списке" судей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле воздерживаются от "каких-либо комментариев" по поводу предложения бизнес-омбудсмена Бориса Титова создать некий "черный список" российских судей, которые принимают незаконные решения. Об этом в ответ на просьбу журналистов оценить данную инициативу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что бизнес-омбудсмен РФ Титов собирается создать "черный список" российских судей. "Будет создана специальная экспертная группа, которая будет оценивать судейские решения", - написал Титов 18 сентября в своем аккаунте в фейсбуке

Он пояснил, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке. "Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения, то есть список судей, в решении которых экспертами усматриваются существенные нарушения", - добавил Титов.

Омбудсмен также заявил, что нужно менять судебную систему. В связи с этим он напомнил о деле актера Павла Устинова, осужденного за насилие в отношении омоновца на несогласованной акции в Москве. Дело Устинова вызвало большой общественный резонанс. Титов назвал это дело "вопиющим по своей беззаконности".

Дмитрий Песков Борис Титов

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