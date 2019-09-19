Песков не понял выбора места для пикетов в поддержку Устинова

По его оценке, ситуация продолжает развиваться в русле закона

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, почему защитники осужденного актера Павла Устинова пикетируют администрацию президента, он переадресовал вопрос к участникам пикетов. На брифинге 19 сентября он напомнил, что "ни администрация президента, ни президент не комментируют и не будут комментировать решение суда" и не имеют права и намерения вмешиваться в судебные процессы.

В Кремле видели обращение режиссера Андрея Звягинцева, который попросил Владимира Путина заняться делом Устинова и вмешаться в ситуацию, добавил пресс-секретарь.

По оценке Пескова, ситуация с делом Устинова "развивается в русле закона, как и должна развиваться". Он напомнил, что защита подала апелляцию на приговор и что подключившийся к делу адвокат Анатолий Кучерена добился, чтобы прокуратура Москвы ходатайствовала об изменении меры пресечения актеру.

На вопрос, согласен ли Песков с мнением неких сотрудников Кремля, которые считают, что работавший с Устиновым с начала дела адвокат Дмитрий Чешков делал ошибки, а Кучерена призван исправить ситуацию, чиновник ответил, что не видел таких заявлений.

Запись в блоге дочери Пескова Елизаветы в связи с приговором Устинова он не видел. Пост появился на сайте "Эха Москвы", а затем был удален. Песков отметил, что не знакомится "с каждым постом каждого блогера". Он добавил, что с публикациями дочери он часто не согласен, но не считает себя вправе их комментировать.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера Устинова к 3,5 годам колонии, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа. По версии следствия, его задержали на несогласованной акции 3 августа, он оказал сопротивление и вывихнул силовику плечо, так что тому потребовалась госпитализация. Прокурор требовал для него шесть лет колонии. Устинов вину не признал. По его словам, он в акции не участвовал, был задержан у метро, когда ждал друга и при задержании не сопротивлялся. Видеозапись его задержания судья отказался приобщить к делу и изучить.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. За Устинова и за других фигурантов "дела 27 июля" вступились театральные деятели, правозащитники, священники РПЦ, врачи, учителя, IT-специалисты и литераторы. На Старой площади 18 сентября прошла серия одиночных пикетов в его поддержку. Петиция за его освобождение набрала 100 тысяч подписей меньше чем за сутки.

Обращение режиссера и актера Константина Райкина к Путину с просьбой взять ситуацию на контроль на 19 сентября подписали более ста театральных деятелей, в том числе директор театра "Сатирикон" Владимир Казаченко, худрук РАМТа Алексей Бородин, худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев.