Бизнес-омбудсмен Титов решил создать "черный список" судей на фоне дела Устинова

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов собирается создать "черный список" российских судей, выносящих незаконные решения. Об этом он написал в своем аккаунте в фейсбуке.

Для оценки законности судебных решений будет создана специальная экспертная группа, сообщил омбудсмен. Он пояснил, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке. "Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения, то есть список судей, в решении которых экспертами усматриваются существенные нарушения", - добавил Титов.

Политик напомнил, что они не раз предлагали Верховному суду списки квалифицированных адвокатов, прокуроров, "тех, кто прошел большую правовую школу, а не просто секретарей, которые носят бумажки в судах". "Но Верховный суд никак не реагирует", - написал омбудсмен.

Титов полагает, что нужно менять судебную систему. В качестве примера он написал: "Сейчас идет громкое, вопиющее по своей беззаконности дело актера Павла Устинова: у него не было правонарушения, но он получил реальный срок". По его мнению, составление "черного списка" судей сможет изменить систему к лучшему.

Дело актера Павла Устинова вызвало большой общественный резонанс. Тверской суд 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, актер оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо омоновцу Алексею Лягину. Сам Устинов вину не признает. По его словам, он не участвовал в акции, был задержан, когда ждал друга, и сопротивления не оказывал.