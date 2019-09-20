По делу адвоката Хасавова задержали двух высокопоставленных чиновников

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - По делу о воспрепятствовании правосудию, по которому арестовали адвоката Дагира Хасавова, задержаны бывший советник премьер-министра Дагестана Абдусалам Джамалутдинов и главный инспектор Счетной палаты республики Вадим Юсуфов. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Следствие попросило арестовать Джамалутдинова до 16 ноября, а для Юсуфова попросило домашний арест. Им, как и Хасавову, предъявили обвинение в принуждении потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой.

Речь идет об уголовном деле, в котором Хасавов защищает бывшего министра экономики региона Раюдина Юсуфова. По версии следствия, адвокат оказывал давление на представителя "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика", который давал свидетельские показания по делу Юсуфова и других чиновников, которых обвиняют в растрате 40 млн рублей из бюджета региона. Адвоката задержали 17 сентября прямо в Лефортовском суде.

"Коммерсантъ" ранее назвал имя потерпевшего свидетеля, на которого якобы пытался надавить Хасавов - это Альберт Хавчаев. "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика", в которой работает Хавчаев, в деле бывших чиновников является потерпевшей стороной, однако ее представитель в суде заявил, что подсудимые не причинили ущерба организации.

Хасавов заявил, что с Хавчаевым не встречался и ему не угрожал.