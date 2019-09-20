Экс-советник премьера Дагестана арестован по делу "адвоката Хасавова"

Под домашний арест отправлен главный инспектор Счетной палаты республики

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу избрал меру пресечения бывшему советнику председателя правительства Дагестана Абдусаламу Джамалутдинову и главному инспектору Счетной палаты республики Вадиму Юсуфову. Они обвиняются по делу адвоката Дагира Хасавова о воспрепятствовании правосудию по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана.

18 сентября Хасавов был арестован в Москве до 16 ноября.

Джамалутдинову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября, Юсуфову назначен домашний арест, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Фигурантам дела, как и Хасавову, предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию. Они обвиняются в том, что в составе организованной группы принуждали потерпевшего к даче ложных показаний, им вменяется в вину также шантаж (часть 1 статьи 294 УК РФ, часть 4 статьи 309 УК РФ).

Речь идет об уголовном деле в отношении бывших должностных лиц Дагестана, в котором Хасавов участвует в качестве защитника экс-министра экономики региона Раюдина Юсуфова. Следствие полагает, что адвокат оказывал давление на представителя "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика", который давал свидетельские показания по делу чиновников. По делу самого адвоката последний признан потерпевшим.

Дело чиновников, задержанных весной прошлого года - Юсуфова, а также экс-врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова - по обвинению их в растрате 40 млн рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ) - Лефортовский суд Москвы рассматривает с июня 2019 года. Хасавов был задержан в начале очередного заседания по делу 17 сентября.