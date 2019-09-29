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На йеменском острове сообщили о пропаже парома с 55 людьми

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Паром между йеменской провинцией Эль-Махра и островом Сокотра, где находятся 55 человек, пропал с экранов радаров, сообщает в субботу агентство Xinhua со ссылкой на заявление администрации острова.

Отчет был получен администрацией в субботу, в то время как паром исчез в среду.

Администрация острова проинформировала о случившемся коалицию во главе с Саудовской Аравией и начала поисково-спасательную операцию.

Йемен Саудовская Аравия

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