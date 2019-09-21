Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центр "Максим" во Владивостоке локализован в 09:40 по местному времени (02:40 мск), сообщает в субботу Главное управление МЧС по Приморскому краю.

По данным ведомства, в тушении были задействованы около 60 пожарных и 19 единиц техники.

Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров.

По словам корреспондента местного информационного агентства PrimaMedia.ru, расположенную рядом с горящим ТЦ остановку общественного транспорта закрыли.