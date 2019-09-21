Пожар произошел в крупном торговом центре во Владивостоке

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших торговых центров во Владивостоке горит на площади 1 тыс. квадратных метров, пострадавших нет, сообщает в субботу Главное управление МЧС по Приморскому краю.

"В 06:06 (по местному времени, 23:06 мск - ИФ) на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о пожаре в торговом центре по адресу: Проспект 100-летия Владивостока, 57", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров.

Как сообщает местное информационное агентство PrimaMedia.ru, пожар произошел в торговом центре "Максим". По словам корреспондента агентства, расположенную рядом с горящим ТЦ остановку общественного транспорта закрыли.