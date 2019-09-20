Крупный пожар на складе овощей произошел в приморском Уссурийске

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пожар площадью 700 кв. метров тушат в приморском Уссурийске, пострадавших нет, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"В 5:26 на пульт пожарной охраны города Уссурийск поступило сообщение о возгорании овощного склада", - говорится в сообщении.

Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через 9 минут.

Через два часа пожар, который тушат 40 человек, в распоряжении которых девять единиц техники, удалось локализовать. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.