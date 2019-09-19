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В Грозном загорелся крупнейший в Чечне торговый центр

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пожар охватил здание торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Гранд-Парк" в Грозном, сообщили в управлении МЧС по республике.

"Огонь охватил все три этажа. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали журналистам в ведомстве. В региональном управлении МЧС также добавили, что площадь пожара в торговом центре составляет 150 квадратных метров. Персонал ТРЦ был эвакуирован.

Движение по проспекту перед торговым центром перекрыто. На месте работают пожарные подразделения.

"Гранд-Парк" является самым крупным торгово-развлекательным комплексом Чечни.

Грозный Чечня МЧС

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