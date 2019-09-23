Что произошло за день: понедельник, 23 сентября

Помощь абхазской армии, начало отопительного сезона в Москве и закрытие дела об убийстве Михаила Круга

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия будет финансировать модернизацию абхазской армии. Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение с Абхазией, которое предполагает не только помощь в оснащении и подготовке армии, но и обеспечение социальных выплат. В Грузии назвали решение России "продолжением политики аннексии".

- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о ратификации Парижского соглашения по климату. Вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что положение об адаптации соглашения к действующим в РФ нормам будет подготовлено к 2020 году.

- В Анапе 11 полицейских уволены или привлечены к ответственности после проверки из-за скандала с принуждением 17-летней спортсменки к сексу. В частности, уволены начальник ОМВД по Анапе и замначальника по охране общественного порядка. Сами фигуранты дела находятся под арестом и ранее уже были уволены из полиции.

- Дело об убийстве Михаила Круга закрыто в связи со смертью подозреваемого. По версии следствия, местный криминальный лидер нанял грабителей, чтобы они обокрали дом шансонье. План провалился из-за внезапного появления хозяина, и один из преступников - Дмитрий Веселов - выстрелил в Круга. Фигурант дела был убит участником банды "Тверские волки" и поклонником творчества Круга Александром Осиповым в 2003 году.

- "Ведомости" сообщили о случае использования в ФСБ декларации в рамках амнистии капитала в уголовном деле совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита. Ранее власти заявляли, что подобные декларации не будут использоваться для уголовного или административного преследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что гарантии участникам репатриации капиталов остаются в силе. Бизнес-омбудсмен Борис Титов выразил мнение, что прецедент может препятствовать возврату капитала в страну.

- IAAF решила продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики от членства в организации. Таким образом, на ЧМ в Катаре россияне выступят в нейтральном статусе.

- В Москве начался отопительный сезон. Отопление в жилых домах включили в соответствии с правилами: среднесуточная температура не превышала восьми градусов больше пяти дней подряд. Власти столицы пообещали повсеместно обеспечить подачу тепла в ближайшие два дня.