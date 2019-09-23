Гринпис призвал РФ действовать после подписания "климатического" постановления

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Гринпис России приветствует подписание постановления правительства, направленное на ратификацию Парижского соглашения по климату.

"Но мы хотим подчеркнуть, что за словами должны последовать действия", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник эксперт энергетического отдела российского отделения Гринпис Василий Яблоков. Он отметил, что принятие в ближайшее время Парижского соглашения увеличивает шансы предотвращения глобальной климатической катастрофы. По мнению эксперта, необходимо провести комплекс мер на ближайшую перспективу, которые будут направлены на создание углеродной нейтральности и на снижение выбросов парниковых газов. Он уточнил, что согласно конвенции, благодаря сокращению выбросов, к 2050 году прирост температуры за год должен сократиться до 1,5 градусов.

По словам Яблокова, Гринпис России также подготовил и направил в правительство набор мер, выполнение которых поможет предотвратить климатическую катастрофу. Предлагаемые меры охватывают основные секторы российской экономики: энергетику, лесное и сельское хозяйство, обращение с отходами и позволяют не просто снизить климатический след, но модернизировать национальную экономику.

Гринпис России предлагает, в частности, сделать приоритетом госполитики энергоэффективность, стимулировать развитие возобновляемой энергетики, поэтапно отказаться от добычи нефти, угля и газа, не позднее 2030 года отказаться от продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, оперативно тушить пожары во всех лесах, вовлеченных в хозяйственную деятельность, снизить производство и потребление продуктов животного происхождения на 50 % к 2050 году. Эти и ряд других мер позволят снизить выбросы парниковых газов 2030 году не менее чем на 50 % от уровня 1990 года.

Ранее в понедельник на совещании с вице-премьерами Медведев сообщил, что подписал постановление об участии России в Парижском соглашении по климату. "Для нашей страны участие в этом процессе важно, угроза изменения климата - это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства, ну и самое главное - это угроза безопасности людям, которые живут у нас в условиях вечной мерзлоты, а также повышения количества стихийных бедствий", - отметил глава правительства.