BP продаст активы ради выполнения соглашения по климату

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор нефтяной компании BP Роберт Дадли планирует продать несколько нефтяных проектов и сократить производство на некоторых других, чтобы выполнить условия Парижского соглашения по климату, сообщает Bloomberg.

На телеконференции Дадли сказал, что руководство ВР изучает возможность выйти из проектов с максимальными выбросами углекислого газа, но не назвал их. Также он сообщил, что от ряда других проектов компания "откажется". Вопрос обсуждался в течение последних нескольких дней.

Глава компании выразил уверенность, что она сможет выполнить условия Парижского соглашения.

Он сделал эти заявления на фоне усиления критики всей нефтяной отрасли за ее влияние на климатические изменения.

Акционеры BP в мае практически единогласно проголосовали за то, чтобы обязать компанию отчитываться о том, как ее новые инвестиции соотносятся с Парижским соглашением. Отчет будет представлен перед следующим ежегодным собранием акционеров, которое пройдет в мае 2020 года.

Парижское соглашение было утверждено в декабре 2015 года. Страны-участницы пообещали принять меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.