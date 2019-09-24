Памфилова назвала графу "против всех" актуальной при ограниченном выборе у избирателей

По ее мнению, на выборах в Мосгордуму ее отсутствие не повлияло на победу кандидатов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Графа "против всех" в избирательных бюллетенях актуальна лишь в том случае, когда среди кандидатов "нет представителей от значительных групп людей", а избирателям необходимо реализовать свою гражданскую позицию, заявила председатель Центризбиркома (ЦИК), бывший омбудсмен РФ Элла Памфилова в интервью "Российской газете".

"Графа "против всех" актуальна тогда, когда у избирателей ограничен выбор, когда среди кандидатов нет представителей от значительных групп людей", - убеждена Памфилова.

По ее словам, графа "против всех" - это выход, когда избиратели "не видят своего кандидата, но они, как активные граждане, считают важным использовать гарантированное Конституцией право избирать". Используя эту графу, избиратели таким образом реализуют свою гражданскую позицию, считает глава ЦИК.

При этом Памфилова уточнила, что когда есть конкуренция и представлен "весь спектр, отражающий интересы избирателей", тогда графа "против всех" не актуальна.

Она добавила, что на состоявшихся 8 сентября выборов в Мосгордуму ей известно только об одном случае, когда в одном из округов победил тезка-однофамилец "более "раскрученного", но незарегистрированного кандидата из другого округа".

"А в целом на московских выборах совсем другие причины вывели в победители тех или иных кандидатов. И отсутствие графы "против всех" здесь ни при чем", - подчеркнула председатель Центризбиркома в беседе с "Российской газетой".

Также Памфилова в интервью изданию заявляла, что ЦИК не может эффективно бороться с нарушениями, когда региональные следственные органы, прокуратура и МВД не реагируют на сигналы Центризбиркома о фальсификациях.