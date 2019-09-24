Памфилова заявила о бездействии правоохранителей при сигналах ЦИК о фальсификациях

Она призвала судебную и правоохранительную систему стать "щитом от произвола", а не его "источником"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Усилия Центральной избирательной комиссии России по обеспечению достоверности выборов бесполезны без конкуренции, которая невозможна при бездействии правоохранительных органов в ответ на сигналы ЦИК о фальсификациях, заявила в интервью "Российской газете" глава Центризбиркома РФ, бывший российский омбудсмен Элла Памфилова.

"Наша задача - создать избирательную систему, которая обеспечивает достоверность выборов. Но обеспечить реальную конкурентную среду и другие факторы - это выше нашей компетенции", - сказала глава ЦИК, посетовав на бездействие правоохранительных органов.

"Как можно эффективно бороться с нарушениями, когда мы убеждены, что были фальсификации, передаем материалы в региональные следственные органы, прокуратуру, МВД и получаем ответ, что ничего не обнаружено? ЦИК мечет громы и молнии, а потенциальные фальсификаторы уверены: им все сойдет с рук", - возмутилась Памфилова.

Она видит причины "цивилизованного, правомерного общественного протеста" в "очевидной несправедливости".

"Люди все больше выступают против произвола, несправедливости, неправомерных судебных решений. Если власть на всех уровнях слышит справедливые требования людей и быстро реагирует, то протест рассасывается и поводов для серьезных провокаций становится гораздо меньше", - считает Памфилова. В пример она привела общественные протесты в поддержку актёра Павла Устинова, осужденного на 3,5 года по "московскому делу", и журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики (впоследствии дело было закрыто).

"А сколько людей, до которых пока никому нет дела? Обычные рядовые люди незаслуженно осуждены, потому что судье было лень проверить дополнительные доказательства, прокурору было выгодно поставить галочку, а следователю - поскорее закрыть дело", - добавила глава ЦИК, призвав правозащитную, судебную и правоохранительную системы стать "щитом от произвола, а не источником этого произвола".

Памфилова отмечает, что "российское общество в последнее время стало опережать в своем развитии многие государственные институты, поэтому состояние сложное". Так, по ее мнению, представители многих государственных структур - от районных до федеральных - не успевают за "настроениями, тенденциями и развитием общественных процессов".

"Скажем, заместитель губернатора считает, что избирательная система - его вотчина, он пытается руководить председателем субъектовой избирательной комиссии. Если тот не поддается, то со своими подчиненными действует за его спиной, подминая людей из нижестоящих комиссий, ломая весь запланированный нами нормальный избирательный процесс" - пояснила Памфилова. При этом, по ее словам, благодаря совместным усилиям с администрацией президента "подобных эксцессов стало меньше, чем в начале нашей работы".

Кроме того, она призвала "действовать на опережение", чувствовать формирующиеся в обществе процессы и создавать "объединяющую всех повестку развития, увлекая за собой людей современными, выигрышными для России идеями". Памфилова указывает, что новое поколение выросло "в самое благополучное для России время", и эту молодежь не следует "отторгать и бросать в объятия радикалов, которые работают против России".

"Надо за каждого бороться. Они здесь, в своей стране, должны состояться, найти свое место, свое дело, свое предназначение и понимать, что это их страна, родная. Воевать надо только с убежденными врагами. А за колеблющихся, сомневающихся, возмущающихся несправедливостью - надо бороться", - заявила Памфилова.