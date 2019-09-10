В ЦИК назвали преступлением передачу штабу Навального бланков для наблюдателей

Незаполненные бланки, без имен наблюдателей, не могут быть "в свободном полете", объяснил зампред ЦИК Николай Булаев

Оппозиционер Алексей Навальный Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Передача штабу Алексея Навального незаполненных бланков для наблюдателей за ходом голосования - это преступление, решили в Центризбиркоме. Об этом заявил зампред комиссии Николай Булаев. Бланки за подписью депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина нашли в московском штабе при обыске 5-6 сентября.

ЦИК следит за расследованием, отметил Булаев.

"В электронных СМИ достаточно активно проходила информация о том, что якобы господин Рашкин предоставил в распоряжение штаба Навального большое количество бланков для заполнения и направления людей наблюдателями на избирательные участки. Мы сделали вывод, что это можно рассматривать как преступление, причем которое описано в Уголовном кодексе", - сказал он.

Он отметил, что "закон содержит ограничение по направлению на избирательные участки наблюдателями конкретных людей", а УК определяет, что незаполненные бланки не могут быть в "свободном полете".

"Когда вы направляете наблюдателя, вы обязаны вписать его фамилию, имя и отчество, и этот документ только тогда становится документом. В данном случае документы, если верить тому, что написано, и фотографиям, которые были в СМИ, находились далеко от штаба господина Рашкина. Могут быть два обстоятельства: документы изготовил кто-то другой, и Рашкин об этом не знал, и они изначально фальшивые - либо, если Рашкин отдал со своей подписью и печатью КПРФ эти документы в штаб Навального, это тоже преступление", - объяснил Булаев.

Такие методы могут поставить под сомнение легитимность результатов голосования, добавил он.

Валерий Рашкин на звонки "Интерфакса" не ответил.

После обыска в штабе Навального координатор Олег Степанов сообщил, силовики изъяли около 2500 направлений для наблюдения на выборах.

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. Навальный предложил для них технологию "Умное голосование". 3 сентября Рашкин, первый секретарь московского горкома КПРФ, заявил "Дождю", что столичное отделение партии планирует поддержать "Умное голосование".