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Гособвинение обжаловало возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру

Гособвинение обжаловало возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру
Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сторона гособвинения подала апелляционное представление на решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер и худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, апелляционное представление на постановление от 11 сентября уже поступило в суд. Дата рассмотрения жалобы прокуратуры станет известна позднее, добавил собеседник агентства.

Мещанский суд 11 сентября вернул дело в прокуратуру, посчитав, что в обвинительном заключении допущены неустранимые в рамках судебного следствия нарушения и содержатся противоречия, препятствующие вынесению приговора. Кроме того, суд снял подписку о невыезде с Серебренникова и других подсудимых.

Согласно постановлению суда, в обвинительном заключении, в частности, не содержится точных сведений о том, какие мероприятия проекта "Платформа" не были проведены и как занижалась стоимость состоявшихся. Также, отметил суд, следствие допустило ошибку в подсчете вмененной подсудимым суммы хищений и не указало, какие именно творческие и финансовые отчеты "Седьмой студии" не соответствовали действительности.

Фигурантам дела вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годы основанной Серебренниковым АНО "Седьмая студия" на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". В рамках этого процесса судят Серебренникова, бывшего генпродюсера "Седьмой студии" и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, экс-главу департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, а также экс-гендиректора АНО и бывшего директора ярославского театра им. Волкова Юрия Итина. Все они отрицают свою вину.

Серебренников в Басманном суде

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Седьмая студия Кирилл Серебренников

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