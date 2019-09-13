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"Роскосмос" застрахует пуск последней ракеты "Союз-ФГ" на 4,2 млрд рублей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" заплатит почти 267 млн рублей за страхование пуска последней ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", следует из данных системы "Спарк-маркетинг".

Госкорпорация разместила закупку по поиску компании, которая застрахует пуск ракеты, полет и стыковку "Союза МС-15" с Международной космической станцией (МКС). За страховой полис Роскосмос готов заплатить 266 млн 913 тыс. рублей. При этом страховая сумма составляет 4 млрд 236 млн рублей.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" отправится на МКС 25 сентября 2019 года с космодрома Байконур. В состав экипажа входят российский космонавт Олег Скрипочка, американка Джессика Меир, а также первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури.

Полет станет последним для ракет "Союз-ФГ" с украинской системой управления. С 2020 года экипажи будут доставляться на МКС при помощи носителя "Союз-2.1а" с цифровой системой управления российского производства. Ранее эта ракета выводила в космос только грузовые корабли "Прогресс" и спутники. Ее первый полет в связке с пилотируемым "Союзом" состоялся в августе, когда на МКС был отправлен робот FEDOR. Полет был признан успешным.

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