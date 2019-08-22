Ракета "Союз-2.1а" впервые вывела на орбиту "Союз МС-14"

Солнечные батареи корабля раскрылись

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-14" вышел на околоземную орбиту и начал путь к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

После старта с космодрома Байконур в 06:38 мск, ракета "Союз-2.1а" вывела ТПК "Союз МС-14" за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. Это был первый старт ракеты "Союз-2" в связке с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе только одна такая ракета. Она в конце сентября отправит на МКС очередную экспедицию.

На борту "Союз МС-14" находится один член экипажа - человекоподобный робот FEDOR. Он станет первым российским андроидным механизмом на МКС, куда должен попасть утром в субботу.

Перед полетом FEDOR получил позывной Skybot F-850. При старте ракеты андроид произнёс: "Поехали!". Именно этой фразой первый в мире космонавт Юрий Гагарин начал свой полёт на орбиту Земли.

После этого робот периодически озвучивал различную телеметрическую информацию на Землю, в том числе об испытываемых перегрузках.

Российский член экипажа МКС Александр Скворцов перед июльским полетом на МКС прошел подготовку для работы с роботом, который пока будет выполнять функции аватара. Скворцов наденет специальный костюм с датчиками, а андроид будет в точности повторять его движения.

На МКС у FEDOR в корабле будет с собой вязаный игрушечный космонавт Маруся. По традиции экипажи берут с собой из дома игрушку в качестве индикатора невесомости. При выходе корабля из атмосферы она всплывает в воздухе, показывая космонавтам и астронавтам, что они поднялись за пределы границы притяжения Земли.

Робот пробудет на станции две недели, возвращение на Землю запланировано на 7 сентября. Ожидается, что в будущем андроид может быть задействован в сферах, где использование ручного труда затруднительно или опасно. Кроме того, робота планируется наделить элементами искусственного интеллекта и использовать при освоении дальнего космоса.

Полет андроида застрахован на 4,4 млрд рублей.