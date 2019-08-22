Поиск

Ракета "Союз-2.1а" впервые вывела на орбиту "Союз МС-14"

Солнечные батареи корабля раскрылись

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-14" вышел на околоземную орбиту и начал путь к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

После старта с космодрома Байконур в 06:38 мск, ракета "Союз-2.1а" вывела ТПК "Союз МС-14" за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. Это был первый старт ракеты "Союз-2" в связке с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе только одна такая ракета. Она в конце сентября отправит на МКС очередную экспедицию.

На борту "Союз МС-14" находится один член экипажа - человекоподобный робот FEDOR. Он станет первым российским андроидным механизмом на МКС, куда должен попасть утром в субботу.

Перед полетом FEDOR получил позывной Skybot F-850. При старте ракеты андроид произнёс: "Поехали!". Именно этой фразой первый в мире космонавт Юрий Гагарин начал свой полёт на орбиту Земли.

После этого робот периодически озвучивал различную телеметрическую информацию на Землю, в том числе об испытываемых перегрузках.

Российский член экипажа МКС Александр Скворцов перед июльским полетом на МКС прошел подготовку для работы с роботом, который пока будет выполнять функции аватара. Скворцов наденет специальный костюм с датчиками, а андроид будет в точности повторять его движения.

На МКС у FEDOR в корабле будет с собой вязаный игрушечный космонавт Маруся. По традиции экипажи берут с собой из дома игрушку в качестве индикатора невесомости. При выходе корабля из атмосферы она всплывает в воздухе, показывая космонавтам и астронавтам, что они поднялись за пределы границы притяжения Земли.

Робот пробудет на станции две недели, возвращение на Землю запланировано на 7 сентября. Ожидается, что в будущем андроид может быть задействован в сферах, где использование ручного труда затруднительно или опасно. Кроме того, робота планируется наделить элементами искусственного интеллекта и использовать при освоении дальнего космоса.

Полет андроида застрахован на 4,4 млрд рублей.

Союз МС-14 Союз-2.1а FEDOR

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 22 августа

Ракета "Союз-2" с роботом FEDOR стартовала с Байконура к МКС

Глава Пентагона связал ЧП в Нёноксе с наращиванием РФ ядерного арсенала

Глава Пентагона связал ЧП в Нёноксе с наращиванием РФ ядерного арсенала

МИД КНДР заявил об угрозе холодной войны из-за поставок США Сеулу F-35

Военный переворот в Судане

Абдулла Хамдок возглавил переходное правительство Судана

"Коммерсантъ" сообщил о включении 24 украинских моряков в списки для обмена

Что произошло за день: среда, 21 августа

Борис Джонсон счел, что РФ пока не может вернуться в G8

Борис Джонсон счел, что РФ пока не может вернуться в G8

Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию

СМИ сообщили об условии Парижа для возвращения России в G8

СМИ сообщили об условии Парижа для возвращения России в G8
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');