МИД России выразил протест Штатам из-за не выданных членам делегации виз

Здание МИД РФ (на заднем плане) Фото: Reuters

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Заместителю главы дипмиссии США в РФ выражен протест в связи с тем, что направлявшимся на Генеральную ассамблею ООН членам делегации РФ не выдали американские визы, заявил во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы рассматриваем произошедшее как грубейшее нарушение Соединенными Штатами их обязательств по соглашению, которое регламентирует условия пребывания на их территории штаб-квартиры ООН", - подчеркнул он.

По словам Рябкова, "американцы любят рассуждать о том, что американская виза - это, дескать, некая привилегия, которой правительство США "одаривает" граждан других государств. Если я здесь что-то преувеличиваю, то совсем немного - смысл именно такой".

"На самом деле, выдача виз всем, кого государство направляет на мероприятия по линии ООН, это святая обязанность принимающей стороны. В данном случае, обязательства США нарушены грубейшим образом", - подчеркнул Рябков.

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