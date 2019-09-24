Слуцкий заявил, что ему отказали в американской визе без объяснения причин

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий оказался среди тех, кому США не выдали визу для работы на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Никакой официальной причины названо не было, мы говорим, что нам отказано (в визах), поскольку делегация во главе с (министром иностранных дел РФ) Сергеем Викторовичем Лавровым улетела", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Возможно, визы будут выданы, возможно, сошлются на какие-то технические проволочки, но мы с вами понимаем, что эти аргументы абсолютно ничего не стоят. Это намеренная осознанная провокация, намеренное попрание Госдепом международных обязательств", - подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что в Госдуме ждут жесткой реакции ООН на решение американской стороны.

"Что касается реакции ООН, то это очень интересный вопрос. Конечно же, руководство организации, генсек Антониу Гутерриш, руководство Генассамблеи, по идее, должны были бы отреагировать на это дело достаточно жестко", - сказал Слуцкий.

"Будет ли такая реакция, это будет ясно в течение ближайших часов", - отметил Слуцкий.

"В этой ситуации будем делать соответствующее заявление на парламентском уровне (Сергей Викторович) Лавров, наверное, будет это обсуждать с госсекретарем США Майком Помпео", - отметил Слуцкий.

На вопрос, как эта ситуация отразится на российско-американских отношениях, Слуцкий заметил, что "они и так находятся в нижней точке траектории за всю свою историю". "Это вызывает сожаление, поскольку две ядерные державы не могут находиться в столь низкой точке двусторонних отношений", - отметил парламентарий.

Ранее во вторник стало известно, что десять членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и поэтому не полетят в США.