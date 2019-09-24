Оборудование для автономного Рунета протестируют в одном из регионов РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в конце сентября начнет тестирование оборудования для автономного Рунета, эксперимент завершится в середине октября.

Как заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров во вторник журналистам в кулуарах форума "Спектр 2019", в настоящее время идет монтаж этого оборудования на сетях основных операторов связи. На вопрос, будет ли эксперимент проведен по всей России, он ответил, что тестирование пройдет в одном из регионов РФ, но не сказал, в каком именно.

Закон об автономном Рунете

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации" внесли 14 декабря 2018 года сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат ЛДПР Андрей Луговой. 11 апреля 2019 года законопроект был одобрен Госдумой во втором чтении, а 16 апреля - в третьем. В мае документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Цель закона - обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в стране при возникновении угроз. Закон вводит понятие "точки обмена трафиком", операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика и запрещать трафик к ресурсам с запрещенной информацией. Определение правил маршрутизации в сети передается федеральному исполнительному органу, ему же операторы сообщают о маршрутизации на трансграничных линиях и дают ему возможность централизованного управления трафиком в случае угрозы. Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в сети при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.

Законопроект вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной - с 1 января 2021 года. С этой же даты начнет действовать положение об обязанности госорганов использовать отечественные средства шифрования информации.

"Мы не запрещаем работу западных сервисов в нашей стране, а всячески приветствуем их работу и стараемся интегрировать их развитие на территории РФ. Закон принимается не для того, чтобы блокировать что-то такое, что сегодня не блокируется. Речь идет о совершенствовании работы зоны РФ в интернете более эффективно", - сказал председатель профильного комитета Леонид Левин.