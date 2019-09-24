Поиск

Оборудование для автономного Рунета протестируют в одном из регионов РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в конце сентября начнет тестирование оборудования для автономного Рунета, эксперимент завершится в середине октября.

Как заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров во вторник журналистам в кулуарах форума "Спектр 2019", в настоящее время идет монтаж этого оборудования на сетях основных операторов связи. На вопрос, будет ли эксперимент проведен по всей России, он ответил, что тестирование пройдет в одном из регионов РФ, но не сказал, в каком именно.

Закон об автономном Рунете

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации" внесли 14 декабря 2018 года сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат ЛДПР Андрей Луговой. 11 апреля 2019 года законопроект был одобрен Госдумой во втором чтении, а 16 апреля - в третьем. В мае документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Цель закона - обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в стране при возникновении угроз. Закон вводит понятие "точки обмена трафиком", операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика и запрещать трафик к ресурсам с запрещенной информацией. Определение правил маршрутизации в сети передается федеральному исполнительному органу, ему же операторы сообщают о маршрутизации на трансграничных линиях и дают ему возможность централизованного управления трафиком в случае угрозы. Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в сети при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.

Законопроект вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной - с 1 января 2021 года. С этой же даты начнет действовать положение об обязанности госорганов использовать отечественные средства шифрования информации.

"Мы не запрещаем работу западных сервисов в нашей стране, а всячески приветствуем их работу и стараемся интегрировать их развитие на территории РФ. Закон принимается не для того, чтобы блокировать что-то такое, что сегодня не блокируется. Речь идет о совершенствовании работы зоны РФ в интернете более эффективно", - сказал председатель профильного комитета Леонид Левин.

Александр Жаров Роскомнадзор

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор предупредил Facebook и Twitter об истечении срока на локализацию данных

Производитель мороженого, которое покупал Путин, построит цех под экспорт

Производитель мороженого, которое покупал Путин, построит цех под экспорт

Экс-кандидат в Мосгордуму Соловьев вышел на свободу после 20 суток ареста

Суд на Кубани уточнил дату слушаний иска Дерипаски к зарубежным СМИ из-за опечатки

Суд на Кубани уточнил дату слушаний иска Дерипаски к зарубежным СМИ из-за опечатки

Президент Венесуэлы Мадуро прилетел в Москву

Президент РАН сообщит Путину о протесте ученых против захвата земель институтов

Президент РАН сообщит Путину о протесте ученых против захвата земель институтов

Росгидромет заявил о неактуальности проблемы радиационного фона в Северодвинске

Мосгорсуд 8 октября рассмотрит апелляцию на приговор фигуранту дела "Нового величия"

Слуцкий заявил, что ему отказали в американской визе без объяснения причин

Слуцкий заявил, что ему отказали в американской визе без объяснения причин

Кремль обвинил США в нарушении обязательств по допуску россиян на Генассамблею ООН

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');