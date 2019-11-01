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Закон об устойчивом Рунете вступил в силу

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый закон о Рунете), вступил в силу с 1 ноября 2019 года.

Документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в мае, предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Также, согласно положениям нового закона, операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика.

В дальнейшем операторы связи РФ будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной - эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года. С этой же даты госорганы должны будут использовать исключительно отечественные средства шифрования информации.

Закон предусматривает, что в случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. Виды подобных угроз также будет определять кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком (это понятие также определяет закон) будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ РФ.

Учения по устойчивому Рунету с участием операторов связи должны проводиться не реже одного раза в год, соответствующее положение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В числе задач учений - апробирование сценариев реагирования на угрозы, отработка механизмов восстановления сети и другие.

Тестирование оборудования (операторы связи ставят на своей сети в избранных регионах оборудование с функциями фильтрации по сетевым адресам и контенту) организовано Роскомнадзором.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в IT-отрасли, уже проходящее локальное тестирование оборудования для соблюдения норм закона показывает хорошие результаты. На запуск всей системы потребуется не менее года - такой срок необходим для того, чтобы закупить и смонтировать оборудование в масштабах всех страны. "Масштабы тестирования невелики, но его результаты успешны", - сообщил собеседник агентства накануне вступления закона в силу.

Владимир Путин Роскомнадзор

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