Закон об автономном рунете не предполагает отключения россиян от Сети

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Реализация законопроекта об автономном рунете не предполагает отключения пользователей от Сети, заявил один из авторов инициативы, депутат Госдумы Андрей Луговой.

Он не согласился со звучащими в СМИ опасениями на этот счет. "Мы никого отключать не собираемся. Но мы находимся в состоянии угроз со стороны наших противников. Это - технологические, когда может быть нарушена работа ннтернета, информационные угрозы", - сказал Луговой в среду на заседании комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, являющегося соисполнителем по законопроекту.

Депутат заявил, что "отключить интернет вообще невозможно, интернет как таковой будет работать, но пользоваться им будет в том виде, в каком он находится сейчас, невозможно".

По его словам, "интернет создавался Минобороны США, существуют в мире - и больше их существовать технологически не может - 13 корневых серверов, где хранятся все доменные имена". "Все 13 серверов находятся в странах НАТО, в случае отключения этих корневых серверов все население РФ не в состоянии общаться ни внутри страны, ни внешне", - пояснил депутат.

"Закон нужно принимать как можно быстрее", - подчеркнул Луговой.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в качестве соисполнителя одобрил к первому чтению законопроект о защите российского сегмента сети интернет от внешних угроз.

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" положениями, предусматривающими осуществление комплекса организационных, административных и технических мероприятий, направленных на повышение информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ.

Авторы внесенного 14 декабря прошлого года законопроекта о защите российского сегмента интернета - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также Луговой.

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика. "Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. "Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет", - говорится в записке.