Роскомнадзор подготовил законопроект о многомиллионных штрафах для иностранных СМИ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявляет, что законопроект о зеркальных мерах в ответ на решения британского медиарегулятора Ofcom по телеканалу Russia Today предполагает штрафы в несколько десятков миллионов рублей и выше.

"Для нас очевидно, что достаточно агрессивная позиция по отношению к российским СМИ в ряде стран требует адекватных инструментов. Мы их подготовили (...) Достаточно простой законопроект - поправка в закон "О СМИ", которая вводит штрафы, находится в стадии обсуждения", - сказал Жаров журналистам в кулуарах форума "Спектр 2019" во вторник.

Жаров отметил, что законопроект может измениться в ходе обсуждения, в котором, помимо Роскомнадзора, участвуют и другие ведомства. "Сумма штрафов может уменьшиться или возрасти", - пояснил глава ведомства.

В августе Жаров говорил "Интерфаксу" о планах Роскомнадзора подготовить законопроект, который бы обеспечил зеркальные ответы на притеснение российских СМИ за рубежом. Глава ведомства тогда отмечал, что законопроект будет предусматривать миллионные штрафы.

Ранее в том же месяце о работе над такими поправками в законодательства сообщила пресс-служба ведомства. Она объяснила, что это решение принято после того, как Ofcom в июле оштрафовал на 200 тысяч фунтов российский телеканал RT за предвзятую подачу материала по резонансным темам в семи новостных выпусках.

"Цель поправок - приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России", - поясняли тогда в Роскомнадзоре.