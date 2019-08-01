Роскомнадзор решил наказывать иностранные СМИ рублем

Новые поправки для работающих в России СМИ будут предусматривать миллионные штрафы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Поправки в законы об иностранных СМИ, которые Роскомнадзор хочет подготовить, чтобы обеспечить зеркальные ответы на притеснение российских СМИ за рубежом, будут предусматривать миллионные штрафы. Об этом "Интерфаксу" сообщил глава ведомства Александр Жаров.

Предложенные штрафы будут сопоставимы с теми, которые за рубежом будут взыскивать с российских СМИ. При разработке документа Роскомандзор будет руководствоваться практикой практикой британского медиарегулятора Ofcom.

По оценке Жарова, поправки будут готовы и внесены в Госдуму в ближайшие десять дней.

Ранее о работе над такими поправками сообщила пресс-служба ведомства. Она объяснила, что это решение принято после того, как Ofcom оштрафовал на 200 тысяч фунтов российский телеканал RT за предвзятую подачу материала по резонансным темам в семи новостных выпусках. "Цель поправок - приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России", - говорилось в пресс-релизе.