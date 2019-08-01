Роскомнадзор подготовит законопроект для ответа на притеснение российских СМИ

Ведомство хочет привести российские законы об иностранных СМИ в соответствие "британским стандартам"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор пообещал в ближайшие дни подготовить поправки в законы, которые позволили бы принимать зеркальные меры в ответ на "пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ".

Ведомство решило сделать это после того, как британский регулятор СМИ Ofcom оштрафовал телеканал RT на 200 тысяч фунтов за отсутствие беспристрастного подхода к освещению резонансных тем в новостях.

Цель готовящихся поправок - привести российские законы об иностранных СМИ "в соответствие с британскими стандартами".

Одновременно Роскомнадзор сообщил, что канал для консультаций с Ofcom уже открыт.

После решения Ofcom оштрафовать RT российский МИД назвал действия регулятора "актом прямой цензуры" и попыткой ограничить российские СМИ с помощью финансовых рычагов на фоне развернутой в Британии антироссийской кампании. Ведомство предупредило британские СМИ, чтобы они были готовы столкнуться в России "с последствиями действий официального Лондона".

В апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров предупреждал Ofcom, что действия этой службы в России в отношении BBC будут зависеть от действий британского регулятора к российским СМИ в Великобритании.