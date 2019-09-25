Захарова напомнила о выдаче 200 виз делегации во главе с Помпео для визита в Сочи

Отказ США выдать визы российским делегатам для участия в ГА ООН официальный представитель МИД РФ назвала позором

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Захарова назвала "позором" невыдачу американских виз десяти членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН и напомнила, что Россия выдала 200 виз делегации США для визита в Сочи и отметила, что такой подход отображает "серьезное отношение к своим обязательствам".

"Знаете, что такое "серьёзно относится к своим обязательствам" в сочетании с "рассмотрением визовых запросов в индивидуальном порядке"? Это когда американской делегации во главе с Майком Помпео для визита в Сочи было выдано двести виз", - подчеркнула Захарова в фейсбуке.

"Сначала принимать паспорта, потом отдавать их обратно с объяснением "слишком рано", затем снова собирать и в результате не выдать около десяти виз без какой-либо внятной причины людям, чьи функциональные обязанности непосредственно связаны с работой ООН, это, как сказал Сергей Лавров, позор", - добавила Захарова.

Об отказе в выдаче американских виз части российской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк, стало известно ранее во вторник. В посольстве в США в Москве "Интерфаксу" отказались комментировать данную ситуацию, назвав ее "частным случаем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом Соединенные Штаты нарушают свои международные обязательства по допуску иностранных политиков, направляющихся на Генассамблею ООН. Российский МИД в связи с данной ситуацией выразил протест заместителю главы дипмиссии США в РФ.