Поиск

Захарова напомнила о выдаче 200 виз делегации во главе с Помпео для визита в Сочи

Отказ США выдать визы российским делегатам для участия в ГА ООН официальный представитель МИД РФ назвала позором

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Захарова назвала "позором" невыдачу американских виз десяти членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН и напомнила, что Россия выдала 200 виз делегации США для визита в Сочи и отметила, что такой подход отображает "серьезное отношение к своим обязательствам".

"Знаете, что такое "серьёзно относится к своим обязательствам" в сочетании с "рассмотрением визовых запросов в индивидуальном порядке"? Это когда американской делегации во главе с Майком Помпео для визита в Сочи было выдано двести виз", - подчеркнула Захарова в фейсбуке.

"Сначала принимать паспорта, потом отдавать их обратно с объяснением "слишком рано", затем снова собирать и в результате не выдать около десяти виз без какой-либо внятной причины людям, чьи функциональные обязанности непосредственно связаны с работой ООН, это, как сказал Сергей Лавров, позор", - добавила Захарова.

Об отказе в выдаче американских виз части российской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк, стало известно ранее во вторник. В посольстве в США в Москве "Интерфаксу" отказались комментировать данную ситуацию, назвав ее "частным случаем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом Соединенные Штаты нарушают свои международные обязательства по допуску иностранных политиков, направляющихся на Генассамблею ООН. Российский МИД в связи с данной ситуацией выразил протест заместителю главы дипмиссии США в РФ.

РФ США МИД РФ Мария Захарова

Новости

Шесть человек пострадали в результате ДТП под Рязанью

Почти 600 учреждений МЧС РФ ликвидируют до конца года для повышения эффективности

Почти 600 учреждений МЧС РФ ликвидируют до конца года для повышения эффективности

Новак объяснил суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"

Что произошло за день: вторник, 24 сентября

Президентом "Башнефти" стал Хасан Татриев из "Юганскнефтегаза"

"Дылда" Балагова будет представлять Россию на "Оскаре"

"Дылда" Балагова будет представлять Россию на "Оскаре"

Пострадавшие на полигоне под Архангельском сотрудники "Росатома" пошли на поправку

Суд перенес рассмотрение вопроса об УДО Протасовицкого на 1 октября

Обвиняемый в шпионаже Уилан решил временно воздержаться от операции в РФ

Обвиняемый в шпионаже Уилан решил временно воздержаться от операции в РФ

Глава Роскомнадзора обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');