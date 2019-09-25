В МЧС пожаловались на агрессивных купальщиков в Крыму

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Когда МЧС Крыма объявляет штормовое предупреждение, многие отдыхающие не соблюдают правил безопасности, продолжают заходить в море и сопротивляются инспекторам и спасателей, пожаловался глава управления Булат Каюмов.

"Родители в волну тащат даже детей - в жилетках или без. Не знаю, может, это какая-то аналогия карусели, но ситуация такая - идет обратная агрессия в сторону спасателей и инспекторов от отдыхающих, которые желают в короткий период отпуска получить максимум удовольствия, адреналина", - рассказал он.

Каюмов напомнил, что спасатели не имеют права не пускать людей купаться, а могут только проводить личные беседы или сообщать об опасности в громкоговоритель.

С начала 2019 года в Крыму в море утонули 62 человека, в том числе один подросток, и были спасены 88. В 2018 году утонули 63 отдыхающих и удалось спасти восьмерых, напомнил чиновник. По его словам, чаще всего люди гибнут при купании в шторм или при плавании на матрасах, которые уносит далеко от берега.

В 2018 году Крым посетили 6,8 млн человек, что на 26% больше, чем в 2017 году. С начала 2019 года полуостров посетили больше 6 млн человек, прирост пока составляет 11%.