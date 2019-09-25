Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы

Она пожалуется на них руководству "Единой России"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председателю Центризбиркома известно о вмешательстве в муниципальные выборы в Петербурге некоторых депутатов Госдумы и спикера городского Заксобрания Вячеслава Макарова.

Кроме него, она назвала имена депутатов Думы от "Единой России" Евгения Марченко, Михаила Романова и Сергея Вострецова.

Она отметила, что у комиссии есть много материалов об их "неприглядной роли". По ее словам, они "осуществляли прямое вмешательство в процесс, часто на подзависимые от них комиссии" и своими действиями нанесли "непоправимый ущерб" своей партии.

Материалы о нарушениях ЦИК передает руководству "Единой России" и в правоохранительные органы, добавила Памфилова.

Депутат Романов сказал "Интерфаксу", что удивлен этими высказываниями и не понимает, о чем идет речь. С материалами ЦИК он бы "с радостью ознакомился". По его информации "ни одного факта нет, это просто чья-то позиция". Из руководства партии с ним пока по этим вопросам никто не связывался.

"Конечно, согласен в том, что я вмешивался в эти выборы. Я не просто вмешивался, я все-таки руководитель регионального отделения партии "Единая Россия". Я представляю "Единую Россию". И цель любой партии - завоевание власти, удержание власти и использование власти. На этих муниципальных выборах сражались и бились все партии. И, безусловно, я, представляя партию "Единая Россия", делал все, чтобы кандидаты партии "Единая Россия" побеждали на этих муниципальных выборах", - прокомментировал ситуацию Вячеслав Макаров.

Спикер добавил, что гордится высокими результатами партии в Петербурге. Ранее сообщалось, что по сравнению с 2014 годом "Единая Россия" ухудшила результаты на муниципальных выборах.

На заседании 25 сентября глава ЦИК назвала работу петербургского городского избиркома неудовлетворительной и обвинила руководство комиссии в бездействии в связи с обеспечением избирательных прав граждан. По ее словам, после выборов 2014 года нужно было исключить из муниципальных избиркомов все, кого уличили в нарушениях, но этого не было сделано, и муниципальные комиссии повторили нарушения, пользуясь безнаказанностью.

Памфилова также пообещала пожаловаться в Генпрокуратуру на правоохранительные органы, которые "потакали произволу" на местах.

Результаты муниципальных выборов в Петербурге объявили только через 16 дней после голосования.