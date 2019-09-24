"Единая Россия" ухудшила результат на муниципальных выборах в Петербурге

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - На муниципальных выборах в Петербурге "Единая Россия" получила 959 мест в муниципалитетах из 1560, или 61,5%, в 2014 году 77,8% избранных депутатов были единороссами (1187 из 1525). Выборы прошли 8 сентября, городская избирательная комиссия подвела их результаты во всех 110 муниципалитетах и ввела в систему ГАС "Выборы" 24 сентября.

Всего на выборы выдвинулись 7018 человек. Из них зарегистрировали 5305, причем некоторые выдвиженцы добились регистрации после жалоб в городской избирком и суды. 1340 человек получили отказы в регистрации, еще 73 отменили выдвижение, 300 кандидатов выбыли из гонки после регистрации.

Самовыдвиженцы получили 259 мандатов или 16,6% против 13,2% годом ранее. Также выборы выиграли 108 кандидатов от "Справедливой России" (6,9%, в 2014 году - 2%), 81 кандидат от "Яблока" (5,2%), 72 коммуниста (4,6%, в 2014 году - 1,6%), 31 выдвиженец от ЛДПР (2%, в 2014 году - 3,8 %) и 42 представителя "Партии роста" (2,7 %). В 2014 году "Партия Роста" и "Яблоко" кандидатов на этих выборах не выдвигали.

Со дня голосования в горизбирком поступило 1600 жалоб. Рассматривая их, комиссия помогла предотвратить ряд нарушений законодательства, в частности отменила решение о пересчете бюллетеней в муниципальном округе "Юго-Запад" и изъяла документы в избиркоме округа "Озеро Долгое", заявили в пресс-службе комиссии.

В муниципалитете "Озеро Долгое" кандидаты от оппозиции опасались подмены результатов голосования и круглосуточно дежурили рядом с избиркомом. Председатель регионального отделения "Справедливой России" Марина Шишкина высказала мнение, что с изъятием документов ЦИК и горизбирком запоздали, поскольку глава ИКМО могла успеть все вынести до их представителей.