Глава заксобрания Петербурга признал вмешательство в выборы как глава отделения "Единой России"

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров признал факт своего вмешательства в ход муниципальных выборов в ответ на обвинения со стороны главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

"Конечно, согласен в том, что я вмешивался в эти выборы. Я не просто вмешивался, я все-таки руководитель регионального отделения партии "Единая Россия". Я представляю "Единую Россию". И цель любой партии - завоевание власти, удержание власти и использование власти. На этих муниципальных выборах сражались и бились все партии. И, безусловно, я, представляя партию "Единая Россия", делал все, чтобы кандидаты партии "Единая Россия" побеждали на этих муниципальных выборах", - сказал Макаров в среду журналистам.

"Оставим за скобками эмоциональные выражения, но я горд тем, что "Единая Россия" добилась такого высокого результата в Санкт-Петербурге", - добавил Макаров.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Романов был удивлен заявлением Памфиловой о его "неприглядной роли в муниципальной кампании" Петербурга . Он отметил, что ему было бы интересно ознакомиться с имеющимися у ЦИКа сведениями. "Я бы с радостью с ними ознакомился, это было бы интересно", - отметил Романов.

Парламентарий также сообщил, что по его информации "ни одного факта нет, это просто чья-то позиция". По словам депутата, пока никто из руководства "Единой России" в связи с заявлениями главы ЦИК с ним не связывался.

Ранее в среду Памфилова заявила, что располагает данными о вмешательстве в муниципальные выборы в Петербурге нескольких депутатов Госдумы и спикера городского парламента. "У нас есть много материалов о неприглядной роли в муниципальной кампании председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова и депутатов Госдумы Марченко, Романова и Вострецова, которые осуществляли прямое вмешательство в процесс, часто на подзависимые от них комиссии. Материалы об этом мы направляем большей частью в руководство партии "Единая Россия", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Глава Центризбиркома заявила, что их действия "нанесли непоправимый ущерб партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге".

Итоги муниципальных выборов в Петербурге подводили в течение 16 дней и огласили накануне заседания ЦИК РФ. По итогам кампании "Едина Россия" уступила оппозиции около 200 мандатов в муниципальных советах.