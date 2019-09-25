Памфилова заявила об ответственности горизбиркома Петербурга в связи с нарушениями

Она прогнозировала проблемы в Петербурге еще за три года до выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Санкт-Петербургской избирательной комиссии должно было перед муниципальными выборами "очистить" избиркомы от сотрудников, которых в 2014 году заметили в нарушениях, но этого не было сделано, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она напомнила, что муниципальные выборы 2014 года сопровождались скандалами, результаты голосования часто "носили аномальный характер" и вопросы вызвало досрочное голосование 28% избирателей. Замена составов избиркомов на 50% позволило бы не допустить повторения ситуации.

"Еще в 2016 году мы понимали, что, если не решить системные пороки, сложившиеся на выборах в 2014 году, то что же будет на этих муниципальных выборах? Определенные меры мы приняли. Мы убрали досрочку, провели учебу, рассказывали, что не надо делать, что надо предупредить. Одна из больших к вам просьб была - навести порядок в кадровом составе на всех уровнях. Те, кто был замечен в тех или иных злоупотреблениях, освободить, очистить от них избирательные комиссии", - заявила Памфилова.

В результате, по ее словам, нарушения 2014 года остались ненаказанными и все повторилось, в ЦИК прежние приемы с нарушениями заметили на старте кампании. Председателя горизбиркома Виктора Миненко она обвинила в том, что он создал "кадровый состав, который нам ежедневно выдавал такие сюрпризы".

"Они нам откровенно объясняли, что никакая власть для них не имеет значения. Это результат кадровой политики. Результат того, что вы должны были сделать и не сделали", - заявила глава ЦИК. Она квалифицировала ситуацию как бездействие горизбиркома по защите прав избирателей.

Кроме того, Памфилова сказала, что ЦИК попросит Генпрокуратуру дать оценку действиям правоохранительных органов в связи с муниципальными выборами. Ранее в среду она отметила, что направила им 173 жалобы на нарушения и не получила никакой реакции. Она отметила, что силовые структуры потакали произволу избиркомов.

По ее словам, сейчас в судах оспорены результаты выборов в 15 муниципальных образованиях. С учетом пассивности горизбиркома ЦИК готов подключиться к этим процессам и предоставлению судам своих материалов, сказала Памфилова. Хотя горизбирком не организует работу муниципальных комиссий, его роль остается огромной, заявила она.

Работу горизбиркома она назвала неудовлетворительной, а систему избиркомов муниципальных образований - неэффективной. При этом она отметила, что по губернаторским выборам у нее нет претензий.

Памфилова предложила городскому заксобранию и губернатору Александру Беглову изменить систему и вместо муниципальных комиссий ввести территориальные избиркомы.

Ответ главы горизбиркома

Миненко возразил, что горизбирком сделал все, что мог, соблюдал федеральные и региональные законы и отработал "с полной ответственностью".

По его словам, в 36 муниципальных образованиях был повторный пересчет голосов. По трем участком комиссия не получила протоколы.

"Есть вопросы по ИКМО "Озеро Долгое". Были волнения со стороны партий, они довольно шумно сомневались. Мы вынуждены были изъять мешки с документами по просьбе возмущавшихся партий, такого решения никогда не было в практике. Эти документы находятся у нас. Мы готовы к решению суда, если это потребуется, все предоставить", - сказал Миненко.

На вопрос, на скольких участках данные в систему ГАС "Выборы" были внесены после 10-часового срока, он ответить не смог. До сих пор результаты не подведены в 12 комиссиях, добавил чиновник.

"Не прошло и 17 дней! Они вышли за все сроки! Вы выясняли в чем проблема? Что они там делают?", - спросила Памфилова.

Миненко отметил, что сроки по городскому законодательству не нарушены.

ЦИК сделал все, что от него зависело, в том числе отменил досрочное голосование, напомнила Памфилова

"Мы просили вас навести кадровый порядок. Освободиться от тех, кто был замечен в злоупотреблениях. В вашей компетенции было обновить состав, чтобы вот этого безобразия не повторялись. Члены комиссий, которые вы формировали, подают на вас в суд. Это нормально? Там полная безнаказанность! У них там свой хозяин, от которого мы зависим административно и экономически, - заявила Памфилова. - Вы реагировали на нарушения не оперативно. Если бы в ИКМО Сергиевское - там был полный комплект, закрытые двери комиссии, подставные кандидаты, не дающие подать документы настоящим кандидатам - были нарушения пресечены, другим было бы неповадно".

"Личная ненадежность"

Член ЦИК Александр Кинев, которого отправляли в Петербург разобраться с нарушителями на местах, предложил выразить недоверие председателю горизбиркома.

Предлагать голосование о недоверии Миненко Памфилова не будет, хотя для этого есть "все основания". Она считает, что он обязан сделать все, чтобы оздоровить ситуацию. По мнению Памфиловой, нужно менять систему, а не руководителя.

"Мы одного отправили в отставку, второго. А что поменялось? Мы выражаем недоверие, а система-то не меняется. Посади хоть самого идеального председателя на ту ситуацию и систему в Петербурге, изменится мало что", - заявила она.

Глава ЦИК считает, что Миненко "и сам уже созрел для заявления по собственному желанию", и это было бы "замечательно", поскольку дало бы возможность прийти новым людям и кардинально реформировать кадровую политику.

Кинев рассказал, что Миненко не было на заседаниях городской комиссии, на которых сам Кинев присутствовал. Когда же неизвестные проникли в избирательную комиссию муниципального образования "Озеро Долгое", где хранились бюллетени, представитель ЦИК не смог разыскать Миненко.

"Я воспринимаю эти два события как свидетельство вашей личной ненадежности, потому что я лично имел от вас некие обещания, и мне кажется, что это в дополнение ко всем фактам (нарушений на муниципальных выборах) позволяет мне предложить в проект постановления пункт о выражении вам недоверия", - сказал Кинев.

Результаты муниципальных выборов в Петербурге объявили только через 16 дней после голосования. Все лето кандидаты жаловались на помехи в регистрации, потерю их документов и даже на искусственные очереди с подставными выдвиженцами.