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Красноярский студент изобрел куртку для поиска людей

Заметные провода изобретатель обещает убрать в ближайшее время

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярске студент Сибирского федерального университета (СФУ) Сергей Маленюк создал прототип "умной" куртки, которая способна определять местонахождение своего хозяина. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Там считают, что изобретение поможет решить проблему пропадающих людей.

Куртка собирает данные о местонахождении человека благодаря компактному GPS-модулю и отправляет их на телефон родителей или других родственников.

"Кстати, электроника практически не утяжеляет изделие - о необычности "умной" одежды можно догадаться только по видимым проводам, но этот визуальный недостаток изобретатели обещают исправить в ближайшее время", - говорится в пресс-релизе.

С этим изобретением Маленюк победил 24 сентября в конкурсе "Технологические стартапы", организованном Сибирским федеральным университетом и Красноярским региональным инновационно-технологический бизнес-инкубатором (КРИТБИ).

Теперь студент планирует создать специальное приложение, которое позволит потребителям самостоятельно анализировать данные, собранные датчиками "умной" одежды, а также разработать прототип летней экипировки с аналогичной "начинкой".

СФУ Красноярск Сергей Маленюк

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