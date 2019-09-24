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Пропавший журналист "Ura.ru" нашелся и пришел домой

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Журналист регионального агентства "Ura.ru" Александр Поздеев, об исчезновении которого коллеги сообщили в понедельник, нашелся живым, он сам приехал домой, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

23 сентября Поздеев днем выехал на работу на своем Renault Logan и пропал. Связаться с ним никому не удавалось. Его начала разыскивать полиция.

По словам Горелых, журналист сам приехал домой на машине. Позднее он с женой должен явиться в территориальный отдел полиции и объяснить, где пропадал. В "Ura.ru" сообщили, что он исчезал по "причинам личного характера".

"Ura.ru" Александр Поздеев Екатеринбург Свердловская область МВД

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