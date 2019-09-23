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"Шпион" Смоленков объявлен в розыск как без вести пропавший

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Бывший российский чиновник Олег Смоленков объявлен в розыск в качестве пропавшего без вести после исчезновения в 2017 году, следует из данных базы МВД России.

Об этом говорится в ответе министерства на соответствующий запрос "Интерфакса".

На сайте МВД РФ существует база данных "Розыск", информация о разыскиваемых лицах на которой скрыта. Получить ее можно по соответствующему запросу в этом разделе на адрес электронной почты.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в США обнаружился след "пропавшего" сотрудника администрации президента России Смоленкова, в котором заподозрили информатора спецслужб США.

До этого издание со ссылкой на российские телеграм-каналы писало, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в том году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

После пропажи уголовное дело по факту убийства Олега Смоленкова и членов его семьи (ст. 105 УК) было возбуждено одним из управлений Следственного комитета РФ (СКР) по Москве после соответствующей проверки, уточняет "Ъ" со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

9 сентября о спецоперации по вывозу из России ценного информатора сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, агента решили вывезти из опасений, что его могут раскрыть, в том числе из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией.

The New York Times сообщила, что ЦРУ десятки лет назад завербовала и тщательно подготовила российского чиновника среднего уровня, который быстро пошел вверх по служебной лестнице, в какой-то момент занял влиятельную позицию и получил доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня.

Ее источники говорят, что он стал самым важным и оберегаемым активом ЦРУ, когда в Вашингтоне в 2016 году узнали о попытках российского вмешательства в президентские выборы в США.

В то же время телеканал NBC, ссылаясь на свои источники, сообщил, что указанный в сообщениях CNN и New York Times российский шпион открыто проживает в районе Вашингтона под своим именем, но находится под охраной американского правительства.

Олег Смоленков МВД

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