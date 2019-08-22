Найденную в лесу на третьи сутки девочку санитарным бортом перевезли в Нижний Новгород

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Вознесенском районе Нижегородской области в лесу заблудилась пятилетняя девочка. Ее нашли три дня спустя в куче сухих веток добровольцы из поисково-спасательной группы "Рысь". Ребенка госпитализировали в районную больницу, а утром 22 августа бортом санавиации перевели в областную больницу в Нижнем Новгороде, сообщили "Интерфаксу" в региональном Минздраве.

Врачи областной больницы определили ее состояние как близкое к средней степени тяжести, сообщила пресс-служба администрации региона.

"У ребенка на ногах были ссадины от веток, девочка сильно истощена и обезвожена. Сразу сказала, что хочет пить и торт", - рассказал "Интерфаксу" руководитель группы "Рысь" Андрей Ермолаев.

По его словам, во время поисков в лесу, где была девочка, видели следы медведя и слышали рычание. "Животное два дня не выходило с места, а это бывает в случаях, когда у него есть рядом самка или нычка еды, мы вдвойне опасались за жизнь Зарины. Но уже после обнаружения девочки нашли там следы маленького медвежонка, очевидно из-за этого медведь и не уходил с места", - добавил спасатель.

Девочка ушла из дома в деревне Степановка днем 18 августа. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело. В ее поисках участвовали сотрудники МВД, СКР, МЧС, военные и волонтеры, кинологи с собаками - больше тысячи человек. В областном МЧС в ночь на четверг подтвердили, что ребенка нашли.

Отец девочки рассказал РЕН ТВ, что семья приехала к бабушке с дедушкой в гости. Девочку уложили спать, ей не спалось, она вышла из дома, и полчаса спустя взрослые обнаружили, что она пропала.