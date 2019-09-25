Первый чартер с экипажем аварийной плавбазы прилетел с Курил во Владивосток

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Чартерный рейс с первой группой моряков, эвакуированных с горящей в Тихом океане плавбазы "Петр Житников", прибыл в среду во Владивосток, следует из данных онлайн-табло аэропорта Владивосток.

Рейс HZ-9216 из аэропорта Менделеево (остров Кунашир Сахалинской области) приземлился в 22:55 по местному времени (15:55 по Москве). Прибытие второго чартера с рыбаками ожидается в четверг в 01:20 (18:20 по московскому времени в среду).

Два чартерных рейса авиакомпании "Аврора" с 135 членами экипажа плавбазы "Петр Житников" вылетели из Южно-Курильска (остров Кунашир) во Владивосток. По данным судовладельца, запланированы еще два рейса "Авроры", дата уточняется.

В акватории Тихого океана, в 48 км к юго-востоку от острова Итуруп на плавбазе "Петр Житников" в ночь на 24 сентября произошло возгорание тары в консервном цехе. Пострадавших нет. С плавбазы эвакуировали 363 человека, еще 56 человек - аварийная партия - остались на судне для ликвидации пожара. На помощь "Петру Житникову" подошли спасательные суда "Преданный" и "Атлас". Тушение пожара продолжается.

Эвакуированные с плавбазы люди доставлялись на остров Шикотан в село Крабозаводское, где они были размещены и обеспечены всем необходимым. Затем часть эвакуированных на рыболовецких судах доставили с Шикотана на Кунашир, а затем на автобусах перевезли в аэропорт Южно-Курильска.

Плавбаза предназначена для приема краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир. Судовладелец - приморская компания "Дальморепродукт".