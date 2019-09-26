Пожар на плавбазе "Петр Житников" тушат уже третьи сутки

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ликвидация пожара в консервном цехе на плавбазе "Петр Житников", которая находится в Тихом океане возле Южных Курил, продолжается уже третьи сутки, сообщили агентству "Интерфакс" в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск".

"Спасатели провели заливку пеной. Задымление есть, открытого огня не видно. Но уверенности, что все потушено, пока нет. Спасатели работают, охлаждают надстройки, аварийная партия тоже работает", - рассказали в МСКЦ.

Там отметили, что пострадавших, как и загрязнения окружающей среды, нет.

По словам собеседника, к концу этих суток к плавбазе подойдет еще одно спасательное судно.

В настоящее время возле плавбазы находятся два спасательных судна - "Преданный" и "Атлас", - а также пограничный сторожевой корабль и одно рыболовецкое судно компании "Дальморепродукт". В МСКЦ отметили, что судов и людей достаточно.

Там также сообщили, что в районе, где находится плавбаза, прошел циклон, "погода была на пределе", но сейчас она улучшается.

В акватории Тихого океана на плавбазе "Петр Житников" в ночь на 24 сентября произошло возгорание тары в консервном цехе. С плавбазы эвакуировали 363 человека, еще 56 человек - аварийная партия - остались на судне для ликвидации пожара.

Людей с плавбазы доставляли на остров Шикотан в село Крабозаводское, где они были размещены и обеспечены всем необходимым. Затем часть эвакуированных на рыболовецких судах доставили с Шикотана на Кунашир, откуда вечером в среду 135 человек двумя чартерными рейсами авиакомпании "Аврора" вывезли во Владивосток.

Плавбаза предназначена для приема краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир. Судовладелец - приморская компания "Дальморепродукт".